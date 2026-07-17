Минприроды обвинило подрядчиков в причинении ущерба ботаническому саду на ул. Ботанической (фото)

Специалисты минприроды Калининградской области в ходе проверки выявили причинение ущерба ботаническому саду на улице Ботанической. По данным министерства, подрядная организация, выполнявшая работы на границе ботанического сада, нарушила режим охраны особо охраняемой природной территории регионального значения и привлечена к административной ответственности.

«В апреле 2026 года сотрудниками министерства зафиксирован факт нарушения режима особой охраны ООПТ на территории памятника природы регионального значения „Парк областной станции юных натуралистов“ (г. Калининград, ул. Ботаническая, д. 2), — уточнили в минприроды. — В результате действий строительной техники на объекте культурного наследия и ООПТ была уничтожена часть бутового фундамента, а также нанесён ущерб зелёным насаждениям. Постановлением суда виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа».

17 июля «Новый Калининград» побывал на месте с представителями горадминситрации и двух подрядных организаций («Мосинжиниринг» и «Инжспецстрой»). В мэрии по поводу претензий минприроды сообщили, что проблемы, с которыми сталкивался подрядчик «Калининградтеплосети» (речь о компании «Инжспецстрой»), были улажены без судов, но директор компании «Инжспецстрой» Иван Карасев пояснил, что для прокладки теплосетей действительно потребовалась «минимальная вырубка деревьев».

«Все большие деревья из 16 указанных в порубочном билете мы оставляем», — уточнил Карасев.

Председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев отметил, что основная претензия минприроды — к подрядчику, который занимается возведением забора. В пресс-службе мэрии эту информацию подтвердили и добавили, что компанию нанимал минобр.

«Наш подрядчик делает забор, — подтвердили „Новому Калининграду“ в пресс-службе регионального минобра, — эти действия согласованы со всеми службами. А нарушения, о которых идет речь, связаны с ремонтом теплотрассы, который проводит город».