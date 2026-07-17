В мэрии Калининграда предложили убрать парковку на площади Победы ради ярмарки и катка

В мэрии Калининграда предложили убрать парковку на площади Победы ради ярмарки и катка
Фото презентация Андрея Анисимова
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Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов предложил изменить назначение парковки перед Калининградским деловым центром на площади Победы. На ее месте, по его словам, могут появиться городская ярмарка, каток, новогодняя елка и временные аттракционы. Идею он представил в ходе обсуждения будущего площади Победы в эфире «ГорПросвета» 17 июля.

Речь идет об участке перед Северным вокзалом между Советским проспектом и ул. Гаражной. Сейчас, как отметил Анисимов, эта территория выполняет две основные функции — автомобильной парковки и пешеходной зоны.

По словам архитектора, существующее пространство практически не имеет рекреационных функций, развитой пешеходной инфраструктуры и так называемых «магнитов», которые привлекали бы горожан. Поэтому в качестве одного из вариантов переосмысления территории предлагается использовать ее для проведения праздничных мероприятий.

«Первое — установка городской ели, в том числе ёлка могла бы быть установлена и в этой части. <...> Второе — устройство центральной городской ярмарки. <...> Ярмарка — это и питание, это и какие-то сувениры, и, в принципе, это всё с таким праздничным настроением хорошо увязывается. Поэтому функция установки городской ели где-то в этой части, функция устройства центральной городской ярмарки. Ну, естественно, временно — на период праздников. Вполне возможно размещение здесь какого-то среднего или, может быть, большого городского катка, или установка каких-то временных аттракционов», — рассказал Анисимов.

Главный архитектор города отметил, что речь пока идет о начале общественной дискуссии. По задумке авторов концепции, новые объекты могли бы размещаться на месте парковки временно — прежде всего в праздничные дни и выходные.

«Всё это предлагается именно как временная функция, которая могла бы здесь на месте парковки в то время, когда в выходные эта парковка не так активно используется, возникнуть. И таким образом площадь приобрела бы больше функций именно как городская центральная площадь», — пояснил главный архитектор.

Согласно представленным в эфире материалам, площадь рассматриваемого участка составляет около 7,5 тыс. кв. м. Среди обозначенных проблем территории авторы концепции также назвали неудобную организацию парковки и отсутствие альтернативных сценариев использования пространства.

Во время обсуждения будущего видения площади Победы прозвучали и другие предложения по изменению ее отдельных частей. Подробнее о них «Новый Калининград» позже расскажет в отдельной публикации.

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