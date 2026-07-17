«Зима близко»: горвласти рассказали об источнике креатива для оповещения граждан (фото)

«Зима близко»: горвласти рассказали об источнике креатива для оповещения граждан (фото)
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Власти Калининграда сообщили, что коммунальные службы города начали использовать креативные информационные баннеры на своих объектах. Несколько подобных баннеров с надписью «Зима близко! Готовим наш город к теплу» сотрудники «Калининградтеплосети» повесили перед котлованом на улице Шевченко. 17 июля во время утреннего рабочего выезда на объект глава администрации города Елена Дятлова рассказала журналистам, чем вдохновлялись коммунальщики перед изготовлением этих баннеров.

«Максим Владимирович, спасибо большое, что стали появляться такие надписи для извинения перед калининградцами, — обратилась Дятлова к председателю комитета городского хозяйства Максиму Федосееву. — Мы это делаем не просто так. А подсмотрели мы это в Кисловодске. Они когда делают там благоустройство объектов и обустройство территории, вешают такую же табличку и пишут, что благоустройство идет с туристического сбора (тогда не было еще туристического налога). В местах массового размещения туристов тогда платился турсбор, и коллеги информировали нас, туристов, куда идут деньги».

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