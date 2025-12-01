В Калининграде школьные выпускные намерены сделать фестивалем «Янтарные паруса»

В Калининграде школьные выпускные в 2026 году в честь 80-летия Калининградской области намерены сделать фестивалем «Янтарные паруса». С таким предложением в минувшую пятницу на Совете по культуре при губернаторе выступила президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова. Сивкова попросила «принять эстафету от „Алых парусов“ Санкт-Петербурга» и проводить собственные выпускные в том же стиле, но под своим брендом.

«Мы задумывали „Янтарные паруса“ для выпускников школ как раз в районе музея, острова Канта и биржи. Это будет морской фестиваль именно для выпускников. Мне кажется, это красиво. В нём можно задействовать наши яхты. Мы со всеми уже поговорили», — сообщила Сивкова.

Губернатору Алексею Беспрозванных идея понравилась, но он напомнил главе администрации Елене Дятловой, что для этого нужно будет привести в порядок противоположную сторону набережной.

Дятлова, судя по всему, была готова к этому предложению. Она сообщила, что через суд было демонтировано множество незаконных ограждений напротив ММО. «Мы сейчас там очищаем и освобождаем. Эта набережная станет свободной для прохода жителей, потому что в настоящее время она перекрыта различными заборами, и там ведётся колхозная хозяйственная деятельность», — отреагировала Дятлова.