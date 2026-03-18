Организаторы анонсировали XV фестиваль «Рок ради жизни» в Пионерском

Ежегодный благотворительный фестиваль «Рок ради жизни» (0+) пройдет 20 июня в Пионерском. Он будет проводиться уже в пятнадцатый раз. Информация размещена на странице фестиваля «ВКонтакте».

«Наша главная цель неизменна — творить добро с помощью музыки. В этом году мы сделали особый акцент на молодых, но по-настоящему мощных и перспективных группах», — говорится в анонсе.

В числе участников заявлены калининградские группы «Кактусы», «Двенадцать шагов», «Остров Канта», «YALTA BAND» и EL RODRIGUEZ, гости из Санкт-Петербурга —«тапОК», «Последний Пионер», ДОНЭРА и Наконечный, и московский коллектив «Вглубь тумана».

Напомним, XIV фестиваль «Рок ради жизни» состоялся в Пионерском 14 августа прошлого года. Мероприятие организовал благотворительный фонд «Добрые доктора», созданный калининградскими врачами-музыкантами. Как и в прошлые годы, главной целью фестиваля была помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Собранные средства организаторы направили на строительство детского хосписа «Дом Фрупполо». Вход на фестиваль был бесплатным, однако желающие помочь могли сделать это разными способами: приобрести мерч, еду и напитки, украсить себя или ребёнка аквагримом, принять участие в аукционе или перевести средства напрямую в фонд «Добрые доктора».