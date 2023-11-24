Андрей Ермак перечислил жалобы туристов на Калининградскую область

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В 2023 году туристы жаловались на ремонт променада в Светлогорске, пробки на Куршскую косу и отсутствие экскурсий в формате hop on — hop off. Об этом заявил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак в эфире Центра управления регионом.

«Самое большое количество жалоб было на ремонт променада в Светлогорске. Люди просто не ожидали, что они приедут, а там променад ремонтируется, хотя есть еще больший променад рядом, но вот это доставляло неудобства, — пояснил министр. — Часто были жалобы по поводу пробок на Куршскую косу в связи с тем, что [люди] стояли в очереди дольше, чем провели времени на Куршской косе. Мы также всегда объясняем, что существуют определенные дни, когда действительно так может быть из-за большого наплыва посетителей на Куршскую косу».

По словам Андрея Ермака, гости региона также просили запустить экскурсионные автобусы, работающие по принципу hop on — hop off, когда транспорт курсирует по кольцевому маршруту, а пассажиры могут садиться в него неограниченное количество раз, поскольку билет приобретается не на одну поездку, а на сутки или двое. «Говорили о том, что было бы здорово, если бы у вас был hop on — hop off маршрут по Калининграду, это было бы гораздо удобнее для целого ряда туристов», — рассказал чиновник.

Накануне Чемпионата мира по футболу в 2018 году в Калининграде запускали туристические микроавтобусы hop on — hop off. Их маршрут проходил через основные городские достопримечательности: Кафедральный собор, Рыбную деревню, филармонию, Музей Мирового океана, зоопарк, Музей янтаря, Фридландские и Бранденбургские ворота.

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