В Музее янтаря пройдёт лекция о Маршале Александре Василевском

Музей янтаря приглашает на лекцию «Путь испытаний в пламени войны» (16+), посвященную Маршалу Советского Союза Александру Василевскому. Она пройдёт 30 сентября в 17:00, сообщила пресс-служба учреждения.

Лектор Андрей Прохорчук детально осветит важные этапы жизни Василевского — от юношества в Костромской губернии, обучения в духовном училище и семинарии до пребывание в должности военного министра СССР. Отдельное место в повествовании займут годы службы в Первую мировую войну, первые награды и звания, а также участие в боевых действиях Советско-польской войны.

Кроме того, особое внимание обещают уделить участию Василевского в Великой Отечественной войне — обороне столицы, Сталинградской битве, битве на Курской дуге, освобождении Украины и Белоруссии. Лектор также затронет Восточно-Прусскую операцию и взятию города-крепости Кёнигсберг.

Стоимость участия — по входному билету в музей.

