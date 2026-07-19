«Полупроменад» и тарелки из «Блютгерихта»: как живет курортный Светлогорск

Журналисты «Нового Калининграда», посетив Светлогорск, прогулялись по новому, вернее, старому променаду, который частично открылся после реконструкции, приценились к продаваемым на главной улице курорта сувенирам и попытались перекусить в легендарной «Блинной».

В Светлогорске наконец открылся променад. История его реконструкции была долгой, а сам процесс — можно сказать, мучительным. Сдвигались сроки, менялся подрядчик, увеличивалась стоимость работ, росло недовольство туристов, которых вполне можно было понять: люди приехали в приморский город, а до моря не доберешься — кругом заборы, за которыми все разрыто.

И вот наконец все закончилось. Почти. Старый променад открылся частично: в свободном доступе участок от восстановленных солнечных часов до отеля «Гранд Палас». В конце прошлой недели, когда журналисты «Нового Калининграда» спустились к морю, на значительном участке набережной по-прежнему кипела работа. В частности, прокладывалась дорога для автомобилей, которые должны обслуживать магазины, отели и прочие «коммерческие объекты», открывшиеся или еще открывающиеся в ближайшее время в домах, построенных на некогда живописных склонах.

Стоит отметить, что изначально, когда еще обустраивался новый променад, предполагалось, что машины обслуживания будут по-быстрому заезжать, разгружаться и уезжать, но на деле многие автомобили просто стоят на этой выделенной полосе. Насколько они уместны на променаде — судите сами. Выросшие на склонах здания тоже вызывают неоднозначное впечатление. Вроде бы и симпатичные. Но зачем они выложены такой унылой плиткой? Неужели не нашлось ничего повеселей?

Возвращаясь, собственно, к променаду, нельзя не отметить, что он стал гораздо шире. Есть где и пешеходам пройтись, и велосипедистам проехаться.

В целом «старый» участок внешне напоминает тот, что давно уже открыт — слева от солнечных часов. Спуски к морю пока еще закрыты. Путь преграждают хлипкие металлические конструкции, которые, конечно, не являются препятствием для тех, кто хочет спуститься к воде.

«Вы местные? Умеете отличать янтарь от не янтаря?» — поинтересовалась у нас девушка и показала собранное на берегу «богатство». В ладошке у нее лежали «чертовы пальцы», обточенные водой стекляшки, просто желтые камушки. Янтаря не было. Ни одной крупинки. Девушка, как выяснилось, приехала из Сургута. В Калининградской области уже несколько дней. Объездила все прибрежные города. Везде очень нравится. И то, что погода нестабильная — то дождь, то солнце, — ее не смущает. «Мы же северяне, — смеется она. — Нас ничем не испугать».

Не из пугливых оказалась и пожилая пара из Санкт-Петербурга — Дмитрий и Татьяна. «Все тут у вас хорошо, — заверили они. — Стройка на променаде нас не смущает, мы понимаем, что городу надо развиваться, чтобы народ ездил сюда».

Впрочем, понимающими и терпеливыми были не все отдыхающие. Группа суровых мужчин из Томска, пройдя от солнечных часов до «Гранд Паласа» и упершись в забор, не скрывала разочарования. «Ну что это такое! — возмущался один из них. — Не променад, а загон какой-то!» «Полупроменад!» — подсказал другой.

А вот местным пенсионеркам Татьяне Васильевне и Людмиле Павловне новая набережная пришлась по сердцу. «Нам нравится, — заверили они. — Пляж узкий — это да. Но он, будем откровенны, никогда в Светлогорске широким-то и не был. Зато променад стал просторнее, есть где погулять. Еще, уверены, скамейки поставят. Будет где посидеть».

Пока же пенсионерки пристроились на ограждении отреставрированных солнечных часов, которые, напомним, были изготовлены группой художников под руководством Николая Фролова в 1974 году. Раньше часы были огорожены невысоким металлическим заборчиком, теперь — каменной оградой, которая в известном смысле заменяет лавочки. С одной стороны, действительно удобно, но с другой — камень уже начал «плакать», по нему пошли белые подтеки. Выглядит все это, откровенно говоря, не очень...

А вот канатная дорога смотрится отлично. Народ прямо с поезда дружно направляется к ней, выстраиваясь в длиннющую очередь. Но время ожидания для многих не проходит даром. Группа туристов из Беларуси, например, узнала, чем отличается канатная дорога от фуникулера.

Это им объяснила гостья из Тулы. Услышав, что граждане соседней республики собираются спуститься на променад с помощью фуникулера, она авторитетно сообщила, что фуникулер — это когда вагончики на колесиках едут по рельсам, а в Светлогорске — канатная дорога. Не стоит путать.

Как бы то ни было, спуск к морю белорусам понравился. Они шумно восторгались открывшимся из кабинок видом и много фотографировали. Однако внизу их ждал неприятный сюрприз. Проход на променад был закрыт, пройти можно было только налево — в сторону узенького пляжа. А белорусам хотелось как раз на променад.

«Получается, полчаса в очереди отстояли, чтобы спуститься и тут же в новую встать! — возмущались они. — Как нам опять наверх подняться?! Опять по семьдесят рублей платить?»

Пришлось поделиться с ними «секретной» информацией, которую шепотом сообщила мне билетерша стоящего внизу туалета: если пройти немного по пляжу, то можно увидеть на склоне лестницу, которая ведет на центральную улицу Светлогорска. Объяснить это группе растерявшихся китайцев оказалось сложнее. Русского они не знали, а английский у нас с ними оказался одинаково плох.

Подумалось, что проход на променад, возможно, перегородили не только из-за еще не завершившейся стройки, а еще и для того, чтобы сократить поток туристов в центр Светлогорска. Там действительно было не протолкнуться. Иногда казалось, что участвуешь в каком-то шествии: плечом к плечу, затылок в затылок. И это ведь был будний день. Что же по выходным тут творится! Где тот тихий, немного сонный городок?! Только в воспоминаниях тех, кто имел счастье посетить его до туристического бума...

Впрочем, на доходах уличных торговцев сувенирами эта многолюдность пока отражается не сильно. «Туристов сейчас примерно столько же, сколько в прошлом году было, но складывается впечатление, что с деньгами у них стало похуже», — признается один из них. При этом ценники, по его словам, на многое поднялись значительно, в разы. «Например, тарелка из „Блютгерихта“ (знаменитый ресторан, который находился в подвалах северного крыла Королевского замка в Кёнигсберге — прим. „Нового Калининграда“) полтора-два года назад продавалась примерно за 20 тысяч, то сейчас и за 50 не найти», — отметил он.

Снижение спроса отмечает и торговец янтарными изделиями, который, по его признанию, занимается этим уже тридцать лет. «Но удивляться здесь нечему, — считает он. — Вы видели, сколько стоят билеты на самолет?! Сколько берут за номер в гостинице?! Вот люди и экономят. Сувениры — это не предметы первой необходимости...»

О еде такого не скажешь, но почему-то кажется, что экономят туристы и на ней. Во всяком случае, свободных мест в уличных кафе хватало. И это в обеденное-то время! А вот в легендарной, существующей, похоже, с начала времен «Блинной», что напротив живописной Водонапорной башни, — огромная, не помещающаяся в зале и «выползающая» на улицу очередь.

Там хоть и самообслуживание, хоть и интерьер без изысков, хоть и меню на советский манер скромное, но зато цены умеренные. Выбор для многих очевиден...

Минеральная вода в открытом недавно на променаде бювете — вообще бесплатная. Но многие все равно платят. За стаканчики. Кругом аршинными буквами написано, что «запрещено пить воду из-под крана, из ладоней». Приходится выкладывать двадцать рублей за тару. А что делать? Быть у воды и не напиться?

В здании бювета продаются еще бейсболки по две с лишним тысячи рублей и зонтики почти за четыре тысячи. И это еще с 15-процентной скидкой! Однако! При нас никто этим товаром не интересовался. Но не зря же он там выставлен?

Туалетом в лифтовом подъемнике интересуются многие — это совершенно точно. Многим почему-то кажется, что при стоимости билета в 120 рублей он обязательно должен там быть. Но ведущие бизнес Светлогорске коммерсанты так, похоже, не считают. Лифт предназначен для облегчения спуска и подъема, а облегчиться в другом смысле можно рядом с лифтом, в платном туалете. Стоимость услуги — 70 рублей. Дорого в итоге выходит, конечно. Но что делать, Светлогорск — это ведь курорт. Причем федерального значения...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»