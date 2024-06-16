«Балтику» покидают лучший бомбардир сезона и полузащитник Рыбчинский

Фнхело Энрикес. Фото: Юли Власова / Новый Калининград
Фнхело Энрикес. Фото: Юли Власова / Новый Калининград
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Калининградскую «Балтику» покидают лучший бомбардир сезона Анхело Энрикес, а также полузащитник Дмитрий Рыбчинский. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщила пресс-служба футбольный клуба.

«Энрикес [покидает клуб] в связи с пунктом в трудовом соглашении, который предусматривает уход в случае выбывания в Первую лигу. Дмитрий Рыбчинский — по истечении срока трудового договора», — пояснили в пресс-службе.

Представители «Балтики» напомнили, что чилийский нападающий Энрикес пришел в клуб в июле 2023 года, и за этот период принял участие в 38 матчах, где отметился девятью голами и двумя голевыми передачами. Рыбчинский же пополнил ряды «балтийцев» в феврале 2024 года. За это время полузащитник провел 17 матчей и отличился голом в ворота ФК «Крылья Советов».

На этой неделе стало известно, что вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок перешёл в «Зенит». На прошлой неделе «Балтику» покинули Иван Коновалов, Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. Во вторник срок аренды закончился у боливийского защитника калининградцев Роберто Фернандеса.

По итогам кампании 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее, 15 место в российской Премьер-лиге и вылетели в Первую лигу, откуда поднялись в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня балтийцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба. Куратор спортивного направления «Ростеха» отметил, что госкорпорация продолжит поддерживать калининградский клуб. Нового тренера команды обещали назначить за ближайшие полторы недели.

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