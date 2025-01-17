«Балтика» и «Сочи» прекратили аренду Лазарева, игрок отправился в другой клуб

Изображение: ФК «Балтика»
Изображение: ФК «Балтика»
Все новости по теме: Балтика

Футбольные клубы «Балтика» и «Сочи» досрочно прекратили действие арендного соглашения по полузащитнику Владиславу Лазареве. Игрок отправился в другой клуб Первой лиги. Об этом «Балтика» сообщила в своём телеграм-канале.

Клуб рассказал, что за «барсов» Лазарев с начала сезона 2024/2025 провёл 13 матчей. В них полузащитник отдал одну голевую передачу. Кто инициировал досрочное окончание аренды, в сообщении калининградского клуба не отмечается. «Сочи» закончил осеннюю часть Первой лиги на четвёртом месте, которое дает право сыграть в стыковых матчах за повышение в российскую Премьер-лигу.

«Оставшуюся часть сезона футболист проведёт в ФК „Чайка“, с которым заключено соответствующее соглашение до конца сезона 2024/25. На данный момент клуб из Песчанокопского занимает 9 место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги», — отметили в «Балтике».

Согласно порталу Transfermarkt, Лазарев провёл за «Сочи» 14 матчей, в которых не смог отличиться. 10 из встреч пришлись на Первую лигу, оставшиеся четыре — кубковые. Во втором турнире калининградский полузащитник начинал выходил на поле в составе «барсов» с первых минут. Рыночная стоимость футболиста на момент перехода в «Чайку» оценивается в 400 тыс. евро.

Воспитанник калининградского футбола Владислав Лазарев отправился в аренду в «Сочи» в июне 2024 года. Это произошло после того, как команду возглавил Александр Грищенко. В январе «Балтика» отпустила в тульский «Арсенал» своего второго воспитанника Тиграна Аванесяна.

Ранее в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре стан калининградцев покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. В январе стан балтийцев пополнился полузащитником из «Нефтехимика» Максимом Петровым.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter