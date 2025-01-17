«Балтика» и «Сочи» прекратили аренду Лазарева, игрок отправился в другой клуб

Футбольные клубы «Балтика» и «Сочи» досрочно прекратили действие арендного соглашения по полузащитнику Владиславу Лазареве. Игрок отправился в другой клуб Первой лиги. Об этом «Балтика» сообщила в своём телеграм-канале.

Клуб рассказал, что за «барсов» Лазарев с начала сезона 2024/2025 провёл 13 матчей. В них полузащитник отдал одну голевую передачу. Кто инициировал досрочное окончание аренды, в сообщении калининградского клуба не отмечается. «Сочи» закончил осеннюю часть Первой лиги на четвёртом месте, которое дает право сыграть в стыковых матчах за повышение в российскую Премьер-лигу.

«Оставшуюся часть сезона футболист проведёт в ФК „Чайка“, с которым заключено соответствующее соглашение до конца сезона 2024/25. На данный момент клуб из Песчанокопского занимает 9 место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги», — отметили в «Балтике».

Согласно порталу Transfermarkt, Лазарев провёл за «Сочи» 14 матчей, в которых не смог отличиться. 10 из встреч пришлись на Первую лигу, оставшиеся четыре — кубковые. Во втором турнире калининградский полузащитник начинал выходил на поле в составе «барсов» с первых минут. Рыночная стоимость футболиста на момент перехода в «Чайку» оценивается в 400 тыс. евро.

Воспитанник калининградского футбола Владислав Лазарев отправился в аренду в «Сочи» в июне 2024 года. Это произошло после того, как команду возглавил Александр Грищенко. В январе «Балтика» отпустила в тульский «Арсенал» своего второго воспитанника Тиграна Аванесяна.