Калининградская велосипедистка завоевала «золото» на Сурдлимпийских играх в Токио

Фото со страницы «ВКонтакте» губернатора Алексея Беспрозванных
Спортсменка из Калининграда Алиса Бондарева завоевала золотую медаль на Сурдлимпийских играх в Токио. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных.

«Наша землячка из Калининграда Алиса Бондарева буквально полчаса назад стала четырёхкратной победительницей Сурдлимпийских игр. Она выиграла женскую гонку-спринт, опередив 22 велосипедистки. Алиса, поздравляю! Отличный результат!» — написал глава региона.

Также губернатор отметил, что в составе сборной России выступает спортсмен Алексей Шемаров из Калининградской области. 22 ноября у него начнутся состязания на борцовском ковре.

