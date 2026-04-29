Екатерина Лазарева покинула «Локомотив»

Все новости по теме: Локомотив

Связующая «Локомотива» Екатерина Лазарева покинула калининградскую команду. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

«Екатерина присоединилась к нашей команде по ходу сезона и быстро влилась в коллектив. Благодарим Екатерину за игру, за самоотдачу и желаем успехов в дальнейшей карьере! До встречи!» — попрощался «Локомотив».

Лазарева подписала контракт с «Локомотивом» в ноябре 2025 года после двухлетнего перерыва в карьере. В 2021 году она стала обладателем Кубка России в составе «Динамо-Ак Барс».

 

Фото: ВК «Локомотив»


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter