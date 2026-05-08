Мэрия Калининграда напомнила о перекрытиях в центре города 9 мая

В Калининграде 9 мая начнут перекрывать улицы с 7:00. Как сообщила пресс-служба администрации города, снимать их начнут «примерно через полтора часа» после окончания Парада Победы.

Полностью перекрываются пл. Победы, ул. Баранова, Гвардейский пр-т, ул. Румянцева и Театральная. Кроме того, по периметру пл. Победы закрываются Советский пр-т (до Кирова), Ленинский пр-т (до гостиницы «Калининград»), Черняховского (до Горького) и пр-т Мира (до Театральной).

«Закрытыми примерно до 15:00 после парада останутся только ул. Румянцева и Гвардейский проспект. После окончания церемоний возложений цветов и венков к мемориалу 1200 гвардейцам их тоже на время откроют, но с 20:00 до 23:00 вновь закроют, уже для проведения праздничного салюта», — добавили в мэрии.

Весь общественный транспорт, в зависимости от номера маршрута, будет объезжать центр по «полукольцу» пр-т Мира — Леонова (Комсомольская) — К. Маркса — Советский пр-т — Озерова — Горького — Черняховского — Пролетарская — Шевченко — Ленинский пр-т.

Трамваи № 3 «Центральный парк — Южный вокзал» и № 5 «ул. Дюнная — ул. Бассейная» , а также троллейбус № 7 «ул. Гайдара — ул. Флотская» выйдут на линию только в 15:30.

Зоны проведения торжественных мероприятий также будут очищены от прокатных СИМ.

