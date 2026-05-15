Губернатор попросил депутатов не обещать во время выборов того, чего они не могут сделать

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных попросил депутатов не обещать избирателям во время предвыборной кампании того, чего депутаты не могут сделать. Просьбу он озвучил во время своего отчета перед Заксобранием 14 мая.

Беспрозванных поблагодарил всех депутатов за работу: «Мы все работаем на благо наших жителей. Следующие пять лет будут непростыми для депутатского корпуса по той причине, что вы все являетесь всё равно командой власти, все мы на территории региона работаем на благо наших жителей по абсолютно разным направлениям. Поэтому и я буду к вам, честно говоря, требователен по тем задачам, которые мы с вами вместе обсуждаем». 

Он добавил, что депутатам и кандидатам, которые собираются участвовать в выборах, нужно понимать свою ответственность перед населением, которое они будут представлять в Законодательном собрании. «С одной стороны, это очень престижно. Но с другой стороны — высокая ответственность каждого из вас перед каждым жителем вашего округа. Я прошу в предвыборную кампанию не обещать того, что вы не можете сделать. Все мы находимся в одной системе управления, и люди надеются на нас. Сможете сделать — тогда обещайте. Не надо пользоваться этим в предвыборной кампании. Очень прошу, потому что в любом случае все вопросы приходится решать правительству», — сказал Беспрозванных.

Он добавил, что депутаты могут донести до правительства вопросы жителей, их можно обсудить. «Нельзя обманывать людей. Прошу не зарабатывать политические баллы. Давайте мы посмотрим. Есть проблема? Обсудим. Всё равно решать её вместе с вашей командой», — сказал губернатор. Также он попросил депутатов и в обычной их работе не обещать того, что они не могут сделать: «Лучше возьмите паузу, обсудим. Поможем. В любом случае, каждый ваш запрос депутатский по каждому вашему округу — это всё равно наша совместная работа».

Алексей Беспрозванных сказал, что надеется на ответственное отношение народных избранников к этим ситуациям, а также пожелал успехов тем депутатам, которые планируют баллотироваться в Заксобрание на новый срок.

