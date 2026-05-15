Вечерний @Калининград: лучший регион России, ключевая ставка и отсутствие стратегии

Удивительное открытие сделал накануне на заседании Заксобрания его спикер Андрей Кропоткин (который, судя по участию в предварительном голосовании «Единой России», рассчитывает избраться на новый срок и, наверное, даже сохранить свой пост второго государственного лица области). По его словам, регион сегодня находится на самообеспечении, то есть «может сам себя содержать». Заявление довольно любопытное в свете того, что буквально в начале мая областные власти говорили совершенно обратное.



Так, 3 мая депутат регионального Заксобрания Дмитрий Латушкин опубликовал на своей странице в социальных сетях официальный ответ за подписью министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области Максима Коломийца по поводу дополнительной поддержки из регионального бюджета охраняющим порядок в области полицейским, о которой в марте просил депутатов врио начальника УМВД России по Калининградской области Сергей Рейсон (сейчас он занимает должность замначальника УМВД). В ответе на депутатский запрос сообщалось, что сотрудникам, замещающим должности младшего, среднего и старшего начальствующего состава некоторых подразделений, в течение 2025 года осуществлялась ежемесячная выплата в размере 3000 рублей, а в текущем 2026 году размер выплаты увеличен до 5000 рублей. При этом на дополнительную поддержку полицейским рассчитывать не стоит, «так как бюджет является дотационным и ориентирован в первоочередном порядке на своевременное выполнение обязательств социального характера». В бумаге также уточняется, что невозможность принятия дополнительных расходных обязательств связана «с высоким уровнем дефицита областного бюджета и отсутствием источников дополнительных поступлений в бюджет».

Судя по всему, Андрею Кропоткину до сих пор, за пять лет депутатства, избиратели, с которыми он должен, по идее, встречаться, не рассказали о массе проблем, существующих в регионе. Но возможно, ему с избирателями просто повезло — их не тревожит рост цен на «коммуналку» и продукты, повышение налогов, запреты на возможность заработать деньги для своей семьи на разных интернет-платформах, застройка побережья, отсутствие нормальной транспортной связи с остальной территорией России, где живут их родственники. Они, наверное, не чувствуют себя сельдями в бочке в переполненных автобусах в часы пик, а их детей, которые учатся в музыкальной школе им. Глиэра, не беспокоит бетонный аккомпанемент строящейся огромной пятиэтажки на крохотном клочке земли в начале проспекта Победы (которую, как мы помним, возводит сестра спикера Заксобрания). То есть, скорее всего, избиратели Андрея Кропоткина (не исключено, что и многих других депутатов) живут в каком-то другом Калининграде, где нет проблем с бюджетом, пенсионеры ужинают в ресторанах с золотых блюд, и вообще всё растёт семимильными шагами. То есть в лучшем регионе России. Честно говоря, нам бы тоже хотелось в нём жить.

