Из Калининградского зоопарка в Новосибирский отправили макаку Китану

Все новости по теме: Жизнь животных

Из Калининградского зоопарка в Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило отправили японскую макаку по кличке Китана. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Китана родилась и жила с родителями в Калининградском зоопарке. Её возраст составляет шесть лет.

В Новосибирский зоопарк она направилась 7 августа из аэропорта «Храброво». Перед отправкой были проведены ветеринарно-санитарные и другие мероприятия по подготовке животного к транспортировке. Для перевозки Китаны приготовили специальный закрытый контейнер с поддержанием температуры в отсеке не выше 20°C, исключающий опасные для приматов сквозняки.

В Новосибирске Китана будет находиться на карантине в течение десяти дней, а затем ее познакомят с самцом — японским макаком. По словам ведущего зоолога сектора «Приматы» Мурашко, Китана хорошо перенесла перелет и начинает осваиваться на новом месте.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter