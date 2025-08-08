Из Калининградского зоопарка в Новосибирский отправили макаку Китану

Из Калининградского зоопарка в Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило отправили японскую макаку по кличке Китана. Об этом сообщила пресс-служба регионального Россельхознадзора.



Китана родилась и жила с родителями в Калининградском зоопарке. Её возраст составляет шесть лет.

В Новосибирский зоопарк она направилась 7 августа из аэропорта «Храброво». Перед отправкой были проведены ветеринарно-санитарные и другие мероприятия по подготовке животного к транспортировке. Для перевозки Китаны приготовили специальный закрытый контейнер с поддержанием температуры в отсеке не выше 20°C, исключающий опасные для приматов сквозняки.

В Новосибирске Китана будет находиться на карантине в течение десяти дней, а затем ее познакомят с самцом — японским макаком. По словам ведущего зоолога сектора «Приматы» Мурашко, Китана хорошо перенесла перелет и начинает осваиваться на новом месте.