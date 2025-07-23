Прямая линия. Постфактум

22 июля Алексей Беспрозванных провел вторую свою прямую линию на посту губернатора Калининградской области. Пиар-службе за неё можно даже поставить твердую четвёрку, ведь по телевизору нам показали, что губернатор и правительство молодцы, население довольно, работа работается, дела делаются, в области всё замечательно, и даже сложным темам (типа роста тарифов на «коммуналку») можно найти правильное объяснение.



Длилась линия два с половиной часа. С точки зрения организации и режиссуры построена была прекрасно — тут и колл-центр, и прием обращений через интернет, и люди в студии — конечно же, доверенные лица губернатора. Ведь кто еще спросит, какими качествами должен обладать депутат? Впрочем, немало вопросов (если постараться забыть про качества депутата) были вроде как злободневными и важными — стоимость топлива, тарифы за коммуналку, вывоз мусора. Но как-то по чуть-чуть, аккуратно, с подготовленными (по всей видимости, заранее) правильными развернутыми ответами. Ведь действительно, как не напомнить о региональной скидке на топливо, с которой в самом начале её появления что-то пошло не так, и обещанная льгота оказалась копеечной. Судя по всему, властям потом ситуацию удалось выправить и ввести на дизтопливо скидку в пять рублей с литра, что уже довольно существенно. А как лучше с точки зрения пиарщика исправить ошибку, не признаваясь в ошибке? Правильно: дать более веский инфоповод, коим стало снижение цен на дизтопливо. Для этого нужен водитель в кадре, который спрашивает про бензин. Правда, во время ответа на этот вопрос не хватило аргументации и картинки — мол, были такие цены, стали другие. Поэтому часть жителей новость восприняли недоверчиво. Хотя мы со своей стороны подтверждаем — провели вчера проверку фактов, объездили АЗС и сравнили цены с теми, что были 9 июля. Дизель по акции действительно обещают дешевле без дополнительных покупок (читать подробнее по ссылке).

А вот телевизионные сюжеты, подготовленные журналистами государственного телеканала для прямой линии, смутили: уж столько в них добавили елея, сахара и патоки, что выглядели они довольно приторно — и онкоцентр у нас замечательный, и с лекарствами всё отлично, и с зарплатами провизоров и т.п. Хотя, может, это просто на телевидении теперь не снимают сюжеты о проблемах, а только о достижениях?

Для полноты картины, конечно, не хватило прямых включений с улицы. Но, с другой стороны, как оградить прямой эфир от вопросов, ответов на которые нет? Многие из нас, наверное, хорошо помнят «телемитинг» экс-губернатора Георгия Бооса в марте 2010 года, когда на улицах к микрофонам умудрялись прорываться люди, вопросы и ответы которых не были заранее согласованы. Но пришли иные времена. Поэтому «Прямая линия» выглядела спродюсированной, проработанной и выверенной. Даже ведущие не задавали лишних... простите, уточняющих вопросов, поэтому тема, например, повышения тарифов на городской транспорт для льготников и остальных пассажиров осталась нераскрытой (три раза пришлось переслушать ответ, чтобы убедиться, что речь в ответе шла о тарифах на ЖКУ, а про транспорт так и не сказали, хотя вопрос был). Хотя к профессионализму ведущих, которые вели «Прямую линию», лично у меня вопросов не было никогда — они и вопросы умеют задавать, и ответов добиваться. Но, видимо, не в этот раз. Лучше дать в эфир то, на что можно ответить таким образом, чтобы не уронить величие первого лица. Мышь не проскочит.

Мне довелось как-то побывать на пресс-конференции Путина. Это было во время пандемии. Журналисты находились в Санкт-Петербурге, с президентом общение шло онлайн. Всех рассадили по стульчикам в полутора метрах друг от друга, нарядили в маски. Народ, как положено, с разными табличками, чтобы привлечь внимание ведущих. Но привлекать его, как оказалось, было бесполезно. «Я вижу! Тянет табличку девушка из Великого Новгорода!» — сказала внезапно ведущая, которая была в другом конце зала. Сидевшая и, как мне показалось, слегка дремавшая, а вовсе не тянувшая табличку девушка на соседнем стульчике вскочила и в заранее поднесённый ей микрофон стала задавать вопрос, который, как я поняла, был подготовлен, спродюсирован, заучен и отработан. В нашем случае, видимо, сценарий тот же.

Однако времена нынче такие, что интернет доступен большей части населения, комментарии под постом «ВКонтакте» с анонсом «Прямой линии» прочитать может каждый. И там отлично видно, что в эфире не подняли, например, острый вопрос роста цен на продукты. Не поднимались темы варварской застройки побережья, перебоев со светом, субсидированных билетов. И правда, что тут ответить? Полгода назад ведь уже говорили про синие ценники, соглашения с производителями и торговыми сетями. С крупными инвесторами, которые будут вырубать леса в районе Отрадного, договорились о ремонте сквера на Краснооктябрьской и мемориала на Комсомольской, медоборудовании с лекарствами и строительстве детсадов. Субсидированные билеты, как суслик — вы их не видите, а они есть. Зато вопрос о парке на месте Дома Советов и последний «бантик» про отпуск в нашей прекрасной области — вот это можно. Всё как по нотам — красиво, уютно, мило.

Не исключено, что губернатор и сам это продюсирование не заметил. Или считает это нормальным — ведь он прибыл к нам из Правительства РФ, а там, по всей видимости, только так и принято — отрабатывать любой вопрос заранее. Но зато оно хорошо видно людям, давно работающим в СМИ. Возможно, что видно и жителям, ведь область у нас всё же маленькая — если в ситуации со всей Россией и можно проскочить с вопросом «по бумажке», то в локальной местности это острее чувствуется. Плохо или хорошо, что спродюсировано? Думаю, ответ пиарщиков очевиден: важные темы подняли, на вопросы ответили, чего еще вам надо. Возможно, своя правда в этом есть, но послевкусие остается приторное.

Видимо, основная задача такой линии — убедить зрителей в том, что у нас всё хорошо, правительство работает, проблемы решаются. Над тем же, кстати, трудятся многочисленные боты в соцсетях, толпами оставляющие комментарии, зачастую не по теме, под новостями про решения «партии и правительства».

Не думаю, что губернатора эта прямая линия убедит в том, что у нас в области всё колосится и поросится — ведь он не только сам колесит по просторам региона, но и напрямую встречается с жителями, а на таких встречах не до продюсирования. Вот и выясняется, что в нашей прекрасной области, которая предпоследние лет шесть позиционировалась как прекрасный глянцевый туристический регион, оказалась масса проблем. Например, жители Балтийска «15 лет долбят по поводу газа», в Славске топит земли, в Нестерове люди не могут достать дрова, чтобы отапливать дома, в Гвардейске ржавая вода, в Полесском районе преподаватель вынуждена из своего поселка ездить на молоковозах в город, потому что элементарно нет общественного транспорта. А в Краснознаменске нет ни транспорта, ни нормальной воды, ни дров, ни интернета. Жаль, что по телевизору всё это не показывают. Но зато можно прочитать в репортажах «Нового Калининграда». И да. Спасибо, что не закрывают выезды от прессы.

Оксана Майтакова