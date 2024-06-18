«Балтику» покидают тренер Артём Булойчик и медицинский штаб (фото)

Фото: Telegram-канал ФК «Балтика»

По истечении срока действия трудового договора «Балтику» покидает тренер команды Артём Булойчик. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.



«Спасибо вам за большой вклад в достижения „Балтики“ и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Кроме того, по соглашению сторон расторгнуты трудовые договоры между «Балтикой» и медицинским штабом команды.

«Мы благодарим Руслана Засиева, Искандера Бостанова, Яну Асланову и Игоря Ракова за колоссальную работу, проделанную во благо нашего клуба», — написали представители клуба в Telegram-канале «Балтики».

17 июня клуб покинули игроки Кристиян Бистрович и Виталий Лисакович. На прошлой неделе вратарь балтийцев Евгений Латышонок перешёл в «Зенит». До него «Балтику» покинули Иван Коновалов, Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. В прошлый вторник срок аренды закончился у боливийского защитника калининградцев Роберто Фернандеса. Свою карьеру вне Калининграда продолжат также Дмитрий Рыбчинский и Анхело Энрикес. Пока что у «Балтики» одно подписание на вход — 18-летний крайний защитник молодёжной команды «Локомотива» Тимофей Щелкунов.

Главным тренером калининградской «Балтики» после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта».