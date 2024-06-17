Аренда закончилась: «Балтику» покинули ещё два значимых игрока

Аренда закончилась: «Балтику» покинули ещё два значимых игрока
Фото: ФК «Балтика»
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Калининградскую «Балтику» покинули Кристиян Бистрович и Виталий Лисакович. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба в понедельник, 17 июня.

Хорватский полузащитник присоединился к команде в сентябре 2023 года и за сезон отметился 3 забитыми мячами и голевой передачей в 31 матче. Белорусский нападающий перешёл в стан балтийцев в январе, провёл за клуб 18 игр, забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Отмечается, что оба игрока имели арендное соглашение.

«Парни, мы благодарим вас за профессионализм, ответственное отношение к делу и вклад в победы „Балтики“! Желаем удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в релизе.

На прошлой неделе вратарь калининградского клуба Евгений Латышонок перешёл в «Зенит». До него «Балтику» покинули Иван Коновалов, Джоэль Фамейе и Гедеон Гузина. В прошлый вторник срок аренды закончился у боливийского защитника калининградцев Роберто Фернандеса. Свою карьеру вне Калининграда продолжат также Дмитрий Рыбчинский и Анхело Энрикес. Пока что у «Балтики» одно подписание на вход — 18-летний крайний защитник молодёжной команды «Локомотива» Тимофей Щелкунов.

По итогам кампании 2023/2024 калининградцы заняли предпоследнее, 15 место в российской Премьер-лиге и вылетели в Первую лигу, откуда поднялись в высший дивизион в мае 2023 года. 2 июня балтийцы проиграли петербургскому «Зениту» в финале Кубка России по футболу в московских «Лужниках» со счётом 1:2. После матча главный тренер команды Сергей Игнашевич заявил о своём уходе из клуба. Куратор спортивного направления «Ростеха» отметил, что госкорпорация продолжит поддерживать калининградский клуб. Нового тренера команды обещали назначить за ближайшие полторы недели.

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