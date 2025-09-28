Старшему 82: в Калининграде набрали теннисистов в клуб «Спортивное долголетие»

В Калининграде на стадионе «Красная Звезда» набрали полсотни пенсионеров в клуб «Спортивное долголетие», который проводит бесплатные занятия под руководством опытного тренера. Начальник управления спорта, молодёжной политики и культуры мэрии города Людмила Помогаева рассказала, что тренировки проводятся между утренними и вечерними сменами, когда заканчивается учебно-тренировочный процесс.

«В школе по теннису и настольному теннису открыто отделение, которое мы называем „Спортивное долголетие“, — рассказала Помогаева. — К нам приходят порядка 50 граждан серебряного возраста. Татьяна Ивановна (директор спортшколы № 7 по теннису и настольному теннису Татьяна Земецкене — прим. „Нового Калининграда“) сама ведёт у них тренировки. Они занимаются настольным теннисом».

В комитете уточнили, что такая же опция для пенсионеров, но по лёгкой атлетике, есть и в спорткомплексе «Юность». Там возрастные спортсмены могут заниматься ЛФК и спортивной гимнастикой.

«Мы набираем в клуб калининградцев с 60 лет, — добавила Земецкене. — Самому возрастному у нас 82 года. Он сегодня тоже занимается».

«У нас с вами есть будущее. Это моя хорошая новость для вас, коллеги, — отреагировала на слова Помогаевой глава администрации Калининграда Елена Дятлова. — Пока мы в дееспособном возрасте, будем встречаться на выездах, а потом нам будет место, где будем поддерживать свою физическую активность».