В канун 8 Марта ВЦИОМ выяснил, чего хотят женщины

Накануне 8 Марта ВЦИОМ провел опрос с целью выяснить, о каких презентах к празднику мечтают женщины. В топ желаемых подарков в этом году вновь вошли цветы (47%); путевка (31%); билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (25%); ювелирные украшения (17%); деньги или подарочный сертификат (16%).

При этом доля россиянок, желающих получить цветы, в 2020-м увеличилась на 11 п.п., на 5 п.п. выросло число женщин, которые в качестве подарка предпочли бы ювелирные украшения.

А вот по остальным позициям доля снижается. Среди самых заметных снижений — путевки (на 7 п.п.), деньги или подарочный сертификат (на 7 п.п.), мобильный телефон и другие гаджеты (на 5 п.п.), автомобиль (на 5 п.п.), компьютер (на 5 п.п.).

ВЦИОМ также спросил мужчин о том, что они планируют подарить своим подругам и близким женщинам. Среди самых популярных ответов вновь, как и годами ранее, лидируют цветы (64%), а также парфюмерия, косметика, бижутерия (24%) и конфеты, спиртные напитки, деликатесы (17%).

С 2017 года постепенно уменьшается доля мужчин, которые собираются подарить билеты на концерт, в театр или ужин в ресторане (7% vs 15% в 2017г.), ювелирные украшения (11% vs 18% в 2017г.), а также мобильный телефон, смартфон и другие гаджеты (4% vs 9% в 2017 г.).

На вопрос о том, как вы выбираете подарок близким женщинам, мужчины чаще стали отвечать, что либо спрашивают о желаниях у женщины, либо дарят деньги. С каждым годом мужчины все реже размышляют о том, что хотелось бы получить их близкой женщине (32% в 2011 г. vs 24% в 2020 г.). Доля размышляющих выше среди молодых респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (47%).