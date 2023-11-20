В Центробанке перечислили причины роста цен на куриное мясо и свинину в регионе

Рост цен на свинину, куриное мясо и другую мясную продукцию в Калининградской области связан с издержками сельхозпредприятий. В случае с курятиной на инфляцию также повлияло сокращение предложения этой продукции. Такая информация приводится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка, опубликованном в понедельник, 20 ноября.



По данным регулятора, в октябре цены на продовольствие выросли в регионе на 5,28% в годовом выражении. В комментарии отмечается, что в прошедшем месяце продолжался рост издержек сельскохозяйственных предприятий.

«В условиях накопленного ослабления рубля подорожали импортные кормовые добавки и оборудование. Кроме того, увеличились расходы на закупку ГСМ и оплату труда. В результате цены на свинину, мясо птицы, колбасные изделия и мясные полуфабрикаты начали расти быстрее. Ускорение роста цен на куриное мясо также объясняется сокращением его предложения из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в регионе», — отметили в Центробанке.

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