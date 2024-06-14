В Гвардейске завершена реставрация трех фасадов замка Тапиау (фото)

В замке Тапиау, расположенном в Гвардейске, завершена реставрация южного, западного и восточного фасадов. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщил руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых, выступающий подрядчиком на объекте, на своей персональной странице «ВКонтакте».



«В целом, эмоциональное состояние реставратора после завершения работ можно охарактеризовать как позитивное, вдохновляющее и мотивирующее на новые свершения в сфере сохранения культурного наследия, — написал Щербатых. — Впереди еще сложная и кропотливая работа по восстановлению северного фасада».

Ранее инвесторы замка Тапиау сообщали «Новому Калининграду», что открыточные виды эта территория приобретет примерно к началу турсезона 2025 года. К тому же времени замок должен быть наполнен содержанием.

Замок Тапиау — один из самых крупных объектов культурного наследия в регионе, которым заинтересовались инвесторы. Около двух лет его восстановлением занимаются предприниматели Алексей Павликов (гендиректор компаний «Калининградский завод строительных материалов» и «Балтэнергосервис») и Игорь Билоус (руководитель подмосковной компании «Элмонт»). Параллельно они восстанавливают крайсхаус, трехэтажный жилой дом и один из фахверковых складов в Железнодорожном, исторический склад в Бережковском, а также здание окружной больницы и кирпичную водонапорную башню в Черняховске.