На проект реконструкции площадки для отходов под Барсуковкой выделяют 72 млн

На выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для объекта капитального строительства «Реконструкция площадки размещения отходов I очереди строительства полигона ТБО вблизи посёлка Барсуковка Неманского муниципального округа с устройством системы активной дегазации» выделяют более 72 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

К поиску подрядчика готовится предприятие «ЕСОО». Полный объём финансового обеспечения — 72 860 000 рублей. Финансирование рассчитано на 2026 год. На момент подготовки материала сроки подачи заявок на участие в торгах на сайте опубликованы не были.

О том, что областные власти рассчитывают провести дегазацию и рекультивацию полигона под посёлком Барсуковка до конца 2026 года, стало известно в марте 2025-го. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом 24 марта заявила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова. Она пояснила, что ранее в Калининградской области такие работы не проводились, поэтому правительство сотрудничает с другими регионами, которые уже имеют положительный опыт.

О планах властей провести дегазацию полигона под Советском стало известно в январе. Тогда минприроды сообщило, что работы хотели провести в июле-сентябре 2025 года.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте этого года сотрудники ЕСОО убрали на полигоне жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом.

23 сентября минприроды заявило, что очистные сооружения должны были появиться на полигоне в Барсуковке в течение недели. В начале октября стало известно, что сроки доставки установки на свалку под Советском сдвинулись. Власти сослались на «географическое положение региона и логистические сложности по доставке грузов». Позднее выяснилось, что на их лизинг готовы потратить более 240 млн рублей.

В конце ноября директор калининградской «Единой системы обращения с отходами» Ярослав Поляков сообщил, что в Калининградскую область пришёл первый комплекс очистных сооружений для полигона в Барсуковке. В середине декабря на свалку доставили последнюю партию оборудования.