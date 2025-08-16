Облвласти хотят организовать в 2026-м матчи между «Балтикой» и командами из BIFA

В 2026 году власти Калининградской области планируют организовать товарищеские матчи между «Балтикой» и командами играющими в футбольной ассоциации БРИКС. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Алексей Беспрозванных.

«Вместе с президентом футбольной ассоциации БРИКС шейхом Салемом из ОАЭ болеем за нашу Балтику! <...> Планируем в следующем юбилейном для нашего региона году организовать товарищеские игры между Балтикой и командами, активно вступающими в BIFA» написал губернатор.

Напомним, в субботу, 16 августа, «Балтика» второй раз на этой неделе играет с «Локомотивом». Матч пятого тура Российской Премьер-лиги проходит в эти минуты в Калининграде.  

