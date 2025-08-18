«Небольшая порция летнего тепла»: обзор погоды на первую половину недели

В начале недели в Калининградской области прогнозируют короткий период тепла без осадков и сильного ветра. Уже к четвергу ожидаются кратковременные дожди и установление длительной прохлады. Об этом сообщают в телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области».

«После возвращения к прохладе нас вновь ждёт „глоток“ тёплой погоды, правда — менее интенсивный и более короткий, в начале следующей недели. Если понедельник будет умеренно-прохладным, то во вторник отрог антициклона (который сейчас располагается центром над Британией) принесет южную умеренную воздушную массу с приятным летним теплом, обойдется без осадков и сильного ветра. В среду летний промежуток завершится прохождением холодного фронта, связанного с ныряющим атлантическим циклоном», — рассказывают метеолюбители.

В понедельник днём в Калининграде и области +19...+22°C (на побережье +18...+20°C). Переменная облачность, утром и днём ожидаются локальные кратковременные дожди (преимущественно до обеда), к вечеру прояснится. Ветер северо-западный.

Во вторник ночью в регионе +9...+13°C (на побережье +14...+17°C), малооблачно и без осадков, местами возможен туман. Днём в Калининграде и области до +23...+25°C (местами до +26°C), в прибрежной зоне +22...+24°C. Осадки не прогнозируются.

В среду до полудня в Калининграде воздух прогреется до +20...+22°C, на востоке и юге региона до +22...+24°C, в прибрежной зоне не более +18...+20°C. Ближе к обеду уплотнится облачность, вероятны на побережье, в Калининграде и на севере области. К полудню дожди доберутся до юга и востока региона, местами не исключены грозы.

«Увы, далее синоптические перспективы не балуют летним теплом», — отмечают в телеграм-канале и добавляют: «С четверга и вплоть до конца недели, предварительно, модели не ожидают выше +18...+20°C днем по области (на побережье чуть прохладнее)». При этом, подчёркивают метеолюбители, однозначного ответа, завершится ли на этом метеорологическое лето, нет: «нам остаётся лишь следить».