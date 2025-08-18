Аналитики: в Калининграде после снижения ключевой ставки вырос спрос на покупку квартир

Эксперты отметили «осторожное восстановление спроса» на вторичном рынке жилой недвижимости. Интерес к готовым квартирам в Калининграде вырос на 3%. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

«Относительно июня 2025 года эксперты отмечают осторожное восстановление спроса на вторичном рынке жилой недвижимости. Одна из главных причин — снижение ключевой ставки ЦБ РФ, за которым последовала корректировка рыночных ипотечных ставок. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке в среднем по России выросло на 20% к прошлому месяцу», — говорится в сообщении.

Интерес к готовым квартирам в России за месяц увеличился на 11%. По сравнению с июнем 2025 года студии стали востребованнее на 19%, «однушки» — на 13%, «двушки» — на 11%. Интерес к приобретению квартир на «вторичке» по сравнению с июнем 2025 года вырос в 40 из 42 городов исследования, при этом самый заметный прирост отмечается в Томске (+31%), Тюмени (+21%), Новосибирске, Омске и Улан-Удэ (+19%), Кемерове, Казани и Ижевске (+18%). В Москве спрос за месяц прибавил 14%, в Санкт-Петербурге — 7%. В Калининграде интерес к готовым квартирам увеличился на 3%. Отдельно спрос вырос на однокомнатные (+11%), двухкомнатные (+1%), трехкомнатные квартиры (+3%) и студии (+15%).

Со ссылкой на данные Роскадастра аналитики отмечают, что в июле 2025 года сделки на вторичном рынке недвижимости России продемонстрировали положительную динамику после нескольких месяцев снижения: количество зарегистрированных договоров купли-продажи выросло на 20% к предыдущему месяцу. Рост продаж был зафиксирован в большинстве регионов страны.

Среди всех сделок на вторичном рынке 26% были проведены с использованием ипотеки, что на 1 п.п. ниже значений июня.

По итогам 7 месяцев 2025 года в России на вторичном рынке было заключено 890 тысяч договоров купли-продажи, что на 8% меньше, чем в аналогичный период 2024 года. «Во втором полугодии возможен дальнейший рост количества сделок, однако показатели 2024 года рынок вряд ли сможет повторить», — подчеркивают эксперты.

По итогам июля 2025 года на вторичном рынке в Калининграде средняя стоимость за квадратный метр составила 135 тысяч рублей.

Центральный банк снизил ключевую ставку до 18% годовых 25 июля.


