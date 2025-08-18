Администрация Калининграда предупреждает об отключении газа на три дня в ряде домов (список)

АО «Калининградгазификация» будет присоединять к распределительной сети газопровод высокого давления, построенный во время реконструкции двухъярусного моста. По этой причине по ряду адресов временно не будет газа, предупреждает пресс-служба горадминистрации.

«С 8 часов 27 августа до 18 часов 29 августа произойдёт отключение абонентов, находящихся по адресам: Московский пр-т, 52; Гюго, 1; Остров Канта (Кафедральный собор); Суворова, 1а; Портовая, 24, 34, 41, 51; Нансена, 13; Буткова, 2-16; Баграмяна, 36. С 8 часов 28 августа до 18 часов 29 августа ограничения затронут жителей Иркутской, 4, 6, 8», — уточняется в сообщении.

Накануне отключения потребителей просят обязательно перекрыть краны перед газовыми приборами. Газовщики обещают постараться возобновить подачу голубого топлива раньше, как только это станет технически возможным.

