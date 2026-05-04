Вечерний@Калининград: слово губернатора, железнодорожный аврал и «Леночкин лещ»

В понедельник на сайте администрации Зеленоградска появилось сообщение об отмене общественных обсуждений строительства в поселке Рыбачий на Куршской косе, которые были назначены на 6 мая. При этом в самой администрации сообщили, что официального письма на этот счет не поступало. Впрочем, чуть позже ясность по данной ситуации внес сам инвестор, уточнив, что отмена мероприятия произошла из-за затянувшейся переписки с Зоологическим институтом Российской академии наук.

«Промежуточный отчет ЗИН РАН принят, — пояснил руководитель проекта Олег Николаенко. — Окончательный отчет ЗИН РАН не принят из-за наличия замечаний по несоответствию результатов утвержденному техническому заданию. На сегодняшний день ведется переписка по устранению замечаний и приемке окончательного отчета ЗИН РАН, что стало основанием для отзыва уведомления о проведении общественных обсуждений». При этом Николаенко подчеркнул, что компания «Спецавтотранс» вовсе не отказалась от своих планов по застройке Рыбачьего.

А спустя несколько часов на эту тему высказался губернатор, который заявил следующее: «Жители обращаются, что поднимается опять тема строительства какой-то высотной гостиницы и так далее. Слушайте, ну хватит с этим баловаться там! Кто это пытается делать? Я вроде один раз сказал, второй раз повторять не буду. <...> Решение принято, там ничего не будет, пока я здесь работаю — точно, строиться в таком формате». Что называется, сказал — как отрезал.

И, наверное, орнитологи и прочие борцы за экологию и защитники Куршской косы могли бы на этом моменте выдохнуть с облегчением, если бы не парочка нюансов. Во-первых, губернатор оговорился, что проект не будет реализован конкретно «в таком формате», а не вообще. А во-вторых, Беспрозванных прямо дал понять, что «табу» на застройку Рыбачьего будет действовать, пока он здесь губернаторствует. Однако как долго продлится это «пока», не знает никто, включая самого оратора. И учитывая, что ни один из предшественников нынешнего главы региона не продержался на этой должности полных два срока, еще неизвестно, чье слово окажется последним — губернатора Беспрозванных или инвестора, уверенного в реализации своих планов.





В продолжение темы «подвешенности и неуверенности». Накануне примерно так же ощущали себя пассажиры поездов калининградского направления. Причиной послужило ЧП на станции Еся Литовской железной дороги, где в результате схода подвижного состава была повреждена железнодорожная инфраструктура. В итоге движение всех поездов на участке в связи с происшествием было остановлено с 2 часов 10 минут до 16:06 по московскому времени. В момент блокировки движения некоторые «калининградские» составы находились на белорусской территории, и властям региона пришлось связываться с соседями, чтобы попросить тех оказать необходимую помощь пассажирам. Учитывая, что параллельно с «авралом» на железной дороге аэропорт «Храброво» привычно сообщал о задержках рейсов, «географическая особенность» нашего региона в этот день ощущалась, прямо скажем, не самым приятным образом.





К менее тревожным событиям. Три проекта из Калининградской области стали победителями второго конкурса 2026 года Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Информация опубликована на сайте фонда. Совокупный объем финансирования по трем инициативам с учетом грантов и софинансирования превышает 40 млн рублей. Кто получит деньги и на что они будут направлены, рассказываем в нашей публикации.





В воскресенье, 3 мая, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг цен на автозаправочных станциях города. Текущие показатели сравнили с данными за 19 апреля. Что изменилось на АЗС за две недели — рассказываем в нашем обзоре. Спойлер: колебания цен на топливо оказались в пределах одного рубля и были отмечены далеко не везде.

Под занавес — о приятном. О еде. В Зеленоградске на 12-м ФИШтивале (0+) прошел гастрономический мастер-класс, в ходе которого бренд-шеф-повар ресторанов «БАЛТ» и «Рыба на крыше» Ахмед Охунов приготовил «Леночкиного леща» — блюдо, ставшее одним из победителей конкурса рецептов домашней кухни, который провели «Новый Калининград» (как информационный спонсор фестиваля) и Объединение «Уличная еда России». Журналисты «Нового Калининграда» попробовали «Леночкиного леща» и узнали о некоторых секретах его приготовления.