ФКР завершил капремонт фасадов двух исторических домов на Литовском валу (фото)

В Калининграде отремонтировали фасады двух исторических домов, построенных в начале ХХ века на Литовском валу, 63, 65. Об этом рассказали в региональном Фонде капремонта.

«Мы вернули фасадам первоначальный облик, очистив стены от слоёв краски и накопившейся грязи. Бережно восстановили оригинальную кирпичную кладку<…>. Вернули окнам квартир декоративные обрамления. Восстановили разрушенные лестницы и входные порталы подвала. Раскрыли ранее заложенные оконные проёмы подвальных помещений и установили окна с вентрешётками для циркуляции воздуха. Установили новые входные двери, повторяющие дизайн дверей на соседних отремонтированных домах Литовского вала», — уточнили в ФКР.

Кроме того, в ручках дверей с главного фасада установили шильдики с символикой Победы, а на фасадах — светильники, «гармонично вписанные в исторический облик зданий». «Работы выполнили за счёт взносов собственников в «общий котёл»», — отметили в ФКР.

Фото пресс-службы ФКР

