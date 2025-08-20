Прокуратура добилась сокращения срока расселения аварийного дома в Немане (фото)

Все новости по теме: Аварийное жилье

photo_2025-08-20_14-53-42 (1).jpgphoto_2025-08-20_14-53-43 (1).jpg   
По иску Неманского городского прокурора сокращен срок расселения аварийного многоквартирного дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Неманская городская прокуратура провела проверку исполнения жилищного законодательства администрацией муниципального округа. Установлено, что в 2023 году многоквартирный дом по ул. Свердлова в Немане был признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения жильцов установлен до декабря 2030 года. Однако состояние здания представляет угрозу безопасности граждан.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным постановления местных властей в части установления срока расселения. Исковые требования удовлетворены в полном объеме, на администрацию возложена обязанность расселить жителей дома не позднее 12 месяцев с даты вступления решения в законную силу.

Фото пресс-службы областной прокуратуры

