Проект гостиницы в районе улицы Кутузова в Калининграде прошёл экспертизу

Проект гостиницы апартаментного типа в районе улицы Кутузова в Калининграде получил положительное заключение экспертизы. Информация об этом размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Гостиница запланирована на улице Бородинской, 10. Экспертной организацией выступило калининградское ООО «Проэксперт». Документацию для процедуры подготовило ООО «Балтситисервис». Заключение по проекту сделали 21 августа.
Застройщиком является Ангелина Дугина. Согласно базам данных контрагентов, она является учредителем трёх ООО: «Сабина», «Флора Декор» и «БК-Калининград».Согласно Национальному порталу пространственных данных, ранее на этом участке находилось трёхэтажное жилое здание 2008 года постройки. Оно стояло на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111027:11. Его площадь оценивалась в 697 кв. м.