Ботанический сад переходит на осенний режим работы

Все новости по теме: Город

Из-за сокращения светового дня в сентябре Ботанический сад БФУ им. Канта переходит на осенний график работы. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Ботсад будет открыт с 10:00 до 19:00. Касса закрывается в 18:00. Часы работа оранжерейного комплекса остаются без изменений — с 12:00 до 16:00 ежедневно, кроме понедельника и пятницы (дни обработки растений). В октябре время посещения сократится еще на час.

«Осень наступила, однако растения в Ботаническом саду продолжают активно цвести. В эти дни можно полюбоваться розами, шалфеем, гладиолусами, львиным зевом, рододендронами, сиренью Мейера, гибридными магнолиями, флоксами и бархатцами. В сентябре наш сад приобретает особенную красоту, успейте насладиться этим цветением, которое напоминает о прошедшем лете», — отметила директор ботсада Светлана Яковлева.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter