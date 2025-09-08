Ботанический сад переходит на осенний режим работы

Из-за сокращения светового дня в сентябре Ботанический сад БФУ им. Канта переходит на осенний график работы. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Ботсад будет открыт с 10:00 до 19:00. Касса закрывается в 18:00. Часы работа оранжерейного комплекса остаются без изменений — с 12:00 до 16:00 ежедневно, кроме понедельника и пятницы (дни обработки растений). В октябре время посещения сократится еще на час.

«Осень наступила, однако растения в Ботаническом саду продолжают активно цвести. В эти дни можно полюбоваться розами, шалфеем, гладиолусами, львиным зевом, рододендронами, сиренью Мейера, гибридными магнолиями, флоксами и бархатцами. В сентябре наш сад приобретает особенную красоту, успейте насладиться этим цветением, которое напоминает о прошедшем лете», — отметила директор ботсада Светлана Яковлева.