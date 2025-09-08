В регион не пустили зараженную вредителем партию пекинской капусты

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Калининградскую область 15 тонн пекинской капусты, зараженной карантинным объектом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На фитосанитарном контрольном посту СВХ «Сириус» в партии пекинской капусты весом 15 т выявлен карантинный вредный организм — западный цветочный (калифорнийский) трипс. Наличие вредителя подтверждено экспертизой.

Ввоз продукции был запрещен, владельцу груза выдано соответствующее уведомление. Собственником было принято решение о направлении продукции на обеззараживание.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений.