Властям Славского р-на вынесли предостережение за нарушение при обращении с биоотходами

Все новости по теме: Экология

Россельхознадзор объявил предостережение администрации Славского муниципального округа за нарушения правил обращения с биоотходами. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области.

В ведомство от областной станции по борьбе с болезнями животных поступила информация о нахождении на земельном участке в посёлке Тумановка останков животных. Этот факт, отмечает Россельхознадзор, является нарушением ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В пресс-службе управления Россельхознадзора подробности не сообщили. В администрации Славского муниципального округа предоставить оперативный комментарий «Новому Калининграду» не смогли. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter