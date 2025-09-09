Властям Славского р-на вынесли предостережение за нарушение при обращении с биоотходами

Россельхознадзор объявил предостережение администрации Славского муниципального округа за нарушения правил обращения с биоотходами. Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калининградской области.

В ведомство от областной станции по борьбе с болезнями животных поступила информация о нахождении на земельном участке в посёлке Тумановка останков животных. Этот факт, отмечает Россельхознадзор, является нарушением ветеринарных правил сбора, хранения, перемещения, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В пресс-службе управления Россельхознадзора подробности не сообщили. В администрации Славского муниципального округа предоставить оперативный комментарий «Новому Калининграду» не смогли.