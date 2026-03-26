Суд продлил экс-министру молодежной политики Анне Мусевич содержание в СИЗО

Суд продлил содержание под стражей экс-министру молодежной политики Анне Мусевич, обвиняемой в мошенничестве при благоустройстве круглогодичного Молодежного образовательно-досугового центра в посёлке Донское. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Ранее Мусевич была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 марта 2026 года. Следователь вновь обратился в суд с ходатайством о продлении ранее избранной меры. «Ссылался на то, что срок расследования уголовного дела продлен, выполнены не все следственные и процессуальные действия, а значит, необходимость в изоляции Мусевич от общества не отпала. Она все так же может препятствовать расследованию, опасаясь сурового наказания, или скрыться», — рассказали в пресс-службе облсуда.

В судебном заседании обвиняемая и её адвокаты возражали против продления срока содержания под стражей и просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Изучив поступившие материалы, суд указал, что следствие подтвердило невозможность закончить расследование до истечения ранее установленного срока следствия. Принимая во внимание, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, не изменились и не отпали, суд посчитал доводы следствия обоснованными.

Постановлением Центрального районного суда срок содержания под стражей в отношении Мусевич продлен до 23 июня 2026 года. Оно не вступило в законную силу.

Напомним, уголовное дело в отношении экс-министра молодежной политики области, ее супруга и калининградского предпринимателя было возбуждено в феврале. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Как полагает следствие, под видом исполнения договора поставки мебели для организации Молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское Светлогорского городского округа произошло хищение денежных средств, принадлежащих федеральному агентству по делам молодёжи. Стоимость услуг поставки мебели была завышена на 9 511 898 рублей, которые были присвоены обвиняемыми. Общая сумма по договору о поставке мебели для организации Центра составила 42 127 460 рублей.