Погода в Калининградской области 13 сентября

В субботу, 13 сентября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможны дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +21°С, ночью столбик термометра опустится до +11°С. Скорость ветра составит от 2 до 3 м/с, с порывами до 7 м/с, направление — юг, юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 766 мм рт. ст. Относительная влажность 75%. Температура воды: 17.1°. Продолжительность светового дня — 12 часов и 55 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +19°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +14°С. В течение суток на всей территории области вероятны умеренные осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается переменная облачность. Вечером вероятны дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +11,7°С, днём потеплеет до +21,4°С, вечером похолодает до +17,4°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Днём дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +17...+22°C. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», ​до обеда ожидается тёплая и приятная погода: малооблачно (ближе к полудню/обеду — переменная облачность) и без осадков. К обеду воздух прогреется до +20...+23°С в Калининграде и области (на побережье до +19...+21°С). «В районе обеда уплотнится облачность и уже ближе к вечеру (после 15-16 часов) в Калининграде и на большей части региона ожидаем дожди, временами сильные, возможны грозы. В общем, лучше насладиться отличной погодой в первой половине суток», — добавили в паблике.