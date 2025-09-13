Погода в Калининградской области 13 сентября

Все новости по теме: Стихия
Погода в Калининградской области 13 сентября

В субботу, 13 сентября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможны дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +21°С, ночью столбик термометра опустится до +11°С. Скорость ветра составит от 2 до 3 м/с, с порывами до 7 м/с, направление — юг, юго-запад. Атмосферное давление выше нормы — 766 мм рт. ст. Относительная влажность 75%. Температура воды: 17.1°. Продолжительность светового дня — 12 часов и 55 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +19°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +14°С. В течение суток на всей территории области вероятны умеренные осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре ожидается переменная облачность. Вечером вероятны дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +11,7°С, днём потеплеет до +21,4°С, вечером похолодает до +17,4°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Днём дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +17...+22°C. Видимость 4-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», ​до обеда ожидается тёплая и приятная погода: малооблачно (ближе к полудню/обеду — переменная облачность) и без осадков. К обеду воздух прогреется до +20...+23°С в Калининграде и области (на побережье до +19...+21°С). «В районе обеда уплотнится облачность и уже ближе к вечеру (после 15-16 часов) в Калининграде и на большей части региона ожидаем дожди, временами сильные, возможны грозы. В общем, лучше насладиться отличной погодой в первой половине суток», — добавили в паблике.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter