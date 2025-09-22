В Калининградской области от гриппа привили более 150 тысяч человек

Все новости по теме: Грипп

В регионе от гриппа привили более 150 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«На сегодня в регионе привито уже около 115 тысяч взрослого населения и около 36 тысяч детей. Всего согласно прогнозу, в регион доставят порядка 600 тысяч вакцин. В настоящее время завезено уже 198 тысяч вакцин для взрослого населения и около 128 тысяч — для детей. Вакцина закупается за счет средств как федерального, так и регионального бюджетов», — говорится в сообщении.

По словам замминистра здравоохранения области Елены Кудряшовой, чтобы сформировать иммунологическую прослойку, которая в нужный момент остановит волну гриппа, вакцинацией должны быть охвачены 60% населения региона.

Вакцинация продлится до 15 октября. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter