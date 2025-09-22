В Калининградской области от гриппа привили более 150 тысяч человек

В регионе от гриппа привили более 150 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

«На сегодня в регионе привито уже около 115 тысяч взрослого населения и около 36 тысяч детей. Всего согласно прогнозу, в регион доставят порядка 600 тысяч вакцин. В настоящее время завезено уже 198 тысяч вакцин для взрослого населения и около 128 тысяч — для детей. Вакцина закупается за счет средств как федерального, так и регионального бюджетов», — говорится в сообщении.

По словам замминистра здравоохранения области Елены Кудряшовой, чтобы сформировать иммунологическую прослойку, которая в нужный момент остановит волну гриппа, вакцинацией должны быть охвачены 60% населения региона.

Вакцинация продлится до 15 октября.