По факту частичного обрушения дома в Приморье возбудили уголовное дело (видео) (фото)

По факту частичного обрушения конструкций дома в посёлке Приморье возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК России по Калининградской области.

«2 марта 2026 года в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, из содержания которой следует, что в Приморье Светлогорского района произошло частичное обрушение внутренних конструкций жилого многоквартирного дома по ул. Флотской. По указанию руководителя регионального СК Дмитрия Канонерова, по данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом незамедлительно возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. Многоквартирный дом, состоящий из четырёх квартир, в том числе муниципальной, в установленном порядке аварийным и подлежащим расселению не признан. Гражданам, проживающим в указанном доме, предоставлено временное жильё. Как сообщили в администрации Светлогорского городского округа, в доме проживало девять человек.

«В ходе расследования уголовного дела следствие детально установит все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие», — добавили в СК.

Об обрушении конструкций дома стало известно накануне. Ранее жители посёлка Приморье рассказали «Новому Калининграду» о возможной угрозе безопасности и разрушении инфраструктуры из-за движения большегрузной техники, задействованной при строительстве детского круглогодичного спортивно-оздоровительного лагеря в районе Филинской бухты. Жители утверждают, что обращения по поводу транзита тяжёлой техники направлялись в различные инстанции на протяжении как минимум двух лет.