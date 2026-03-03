Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Багратионовском районе

В Багратионовском районе в ночь на 3 марта произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и пострадали двое. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

По предварительным данным, 52-летний водитель автомобиля «Форд», двигавшийся со стороны посёлка Пятидорожное в направлении Ладушкина, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Киа» под управлением 71-летнего мужчины.

В результате аварии водитель «Форда» скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель «Киа» и его 64-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.