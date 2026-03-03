Мыслить по-крупному: ГАУ «Кафедральный собор» сменило название на «Остров Канта»

Государственное автономное учреждение Калининградской области «Кафедральный собор» меняет название. Теперь культурный комплекс будет называться «Остров Канта». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Остров Канта — это «культурная институция» площадью 12 гектаров, отметили в пресс-службе. Ее собирает Кафедральный собор, отреставрированный в конце 1990-х годов. Уже 28 лет внутри находится музей и еще 20 — концертный зал. Как подчеркнули в учреждении, собор остается «туристической меккой и феноменом». «Это уникальное место. Ни один филармонический зал в России не находится в стенах XIV века постройки и ни одно здание XIV века не обладает таким инструментом, какой установлен здесь», — заметил директор Григорий Хуциев.

«„Мэтч“ средневековой архитектуры, аутентичной акустики и органа с современными возможностями не просто делает культурный комплекс успешным (1108 концертов и лекций за год по итогам 2025). Последние лет 10 это помогает в прямом и переносном смысле растить и благоустраивать среду — слушательскую, за счет качественного насыщения афиши, и физическую», — следует из релиза.

В 2020 году, после первой волны благоустройства, остров стал способен принимать фестивали симфонической музыки под открытым небом. С 2025-го, когда почти завершилось благоустройство второй волны, — кинопоказы, выставки и концерты на второй сцене под эстакадным мостом, где сейчас установлены профессиональное световое, акустическое оборудование и полноценный экран площадью 3×5. Соборная площадь также стала местом для интеллектуальных dj-сетов с пятницы по воскресенье.

Смену названия учреждение пояснило следующим образом: «Пространство вокруг собора уплотняется с каждым годом. Помимо концертных сцен и развитой инфраструктуры, здесь появляются вещи, среду дополняющие: уличная библиотека, снабженная третьим на острове деревянным амфитеатром, новая детская площадка, новые архитектурные формы, совсем скоро — и скульптура. Зачастую проекты выходят даже за городские пределы — вспомним Усадьбу пастора в поселке Веселовка, а в ее составе — второй музей Иммануила Канта и первую арт-резиденцию со старинным органом. Отрицать сложно, все указывает на то, что время обозначить среду, которая сформирована в историческом центре города, пришло».