В Калининграде начали убирать рекламные надписи в том числе на белорусском языке (фото)

В Калининграде ряд предпринимателей демонтировал рекламные вывески и надписи на иностранных языках в последний день февраля. О том, что с магазинов убирали даже вывески на белорусском языке, «Новому Калининграду» сообщили очевидцы.

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов напомнил «Новому Калининграду», что поправки к закону о русском языке были подписаны президентом еще летом 2025 года, а с 1 марта этого года они вступили в законную силу. Он также сообщил, что те же поправки о языке перешли в Закон о защите прав потребителей и в городские правила благоустройства.

«Если в двух словах, то на иностранном языке можно давать рекламную информацию, только надпись на русском языке должна быть на первом месте, — уточнил Анисимов. — Если надпись на русском не дублируется, предприниматель должен ее снять. Однако если есть ранее зарегистрированный товарный знак, то ничего не меняется. Вывеска может висеть дальше».

Далее главный архитектор привел несколько примеров.

«Надпись Coca-Cola не надо переводить, потому что это зарегистрированный товарный знак. Coca-Cola на русском языке не надо писать. Та же история с вывесками Ozon и Wildberries. Это тоже зарегистрированные товарные знаки, которые переводить не нужно», — добавил он.

Андрей Анисимов также предположил, что пока не будет масштабных рейдов по проверке вывесок

«Да, для разных контролирующих органов появляется какая-то тема для работы. Но она была и раньше», — заключил чиновник.

Напомним, что ранее глава администрации города Елена Дятлова сообщила, что калининградские предприниматели не видят большой проблемы в замене вывесок.

«Мы эту работу ведем уже давно. Главный архитектор согласовывает, а контроль за соблюдением законодательства лежит на комитете муниципального контроля. И сегодня Константин Владимирович Габичев отчитывался о данной работе. Я считаю, что никакого у нас там большого сопротивления у бизнес-сообщества нет. И мы очисткой города занимаемся уже давно. Мы работаем в плановом режиме. Я пока больших проблем по реализации норм закона не вижу», — заметила чиновница.