«Янтарьэнергосбыт» выделяет 4 млн на покупку 40 персональных компьютеров

АО «Янтарьэнергосбыт» заказывает 40 персональных компьютеров за 4 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Закупить планируют компьютеры марки DEPO Neos MF524. Максимальный объём оперативной памяти — не менее 64 гигабайт. Как отмечается в техзадании, продукция не подлежит аттестации в ПАО «Россети».

Способ осуществления закупки — запрос котировок в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 3 октября, итоги подведут 10 октября.

Ранее стало известно, что «Янтарьэнергосбыт» планирует внести изменения в функционал веб-сайта. На услуги выделяют 1 256 400 рублей. 

