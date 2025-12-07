В Калининграде на Донского водитель сбил двух человек на пешеходном переходе

В Калининграде на улице Дмитрия Донского 7 декабря около 08:24 произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

Водитель 1945 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на двух человек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия они получили телесные повреждения, пешеходов направили в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.