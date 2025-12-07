«Тревожность» признали словом года по итогам народного голосования

«Тревожность» стала главным «Словом года — 2025» по итогам народного голосования. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе проекта.

«Главное слово года определяли интернет-пользователи в ходе голосования на сайте книжной сети „Читай-город“ с апреля по декабрь 2025-го. Им стала „тревожность“ — слово набрало наибольшее количество голосов пользователей (36%), отразив эмоциональное состояние общества в 2025 году», — рассказали организаторы.

Среди претендентов также были слова «Вера», «Договорнячок», «Кринж», «Любовь», «Мир», «Надежда», «Ожидание», «Перемены», «Победа».

Организаторами выступили импринт «Лингва», издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения». Проект реализуют по четырем направлениям. Так, в категории «Гуманитарная сфера» отбирали слова, отражающие настроения общества, ключевые культурные и социальные тенденции, важные гуманитарные процессы, в «Техносфере» — слова, связанные с развитием технологий, инновациями и цифровой трансформацией, а также их влиянием на общество и повседневную жизнь. В направлении «Сленг» претенденты отражают молодежный и интернет-сленг, а «Всенародное слово» выбирали из лексики интернет-пользователей.

Победитель в номинации «Гуманитарная сфера» — слово «ИИ». В шорт-лист категории вошли: «Вера», «Лабубу», «Любовь», «Патриотизм», «Переговоры», «Победа», «Поиск», «Ценности», «Цензура».

В категории «Техносфера» лидировало слово «Промпт», которое означает краткую инструкцию для ИИ. Финалистами также были «Алгоритмы», «БПЛА», «DDoS-атака», «ИИ», «Импортонезависимость», «Кибербезопасность», «Национальный мессенджер», «План «Ковер», «Цифровой рубль».

Самым популярным словом в категории «Сленг» стало «Окак». В топ-10 вошли также «Бомбардиро крокодило», «Брейнрот», «НПС», «Пикми», «Свага», «Сигма», «Сияй», «Слоняра», «Токсик».