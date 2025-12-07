На ремонт калининградского судна, снимавшегося в «Титанике», выделяют 252 млн

Институт океанологии им.Ширшова Российской академии наук (ИО РАН) выделяет около 252 млн рублей на капитальный ремонт научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

В рамках первой закупки необходимо установить новую комплексную систему управления техническими средствами и аварийно-предупредительной сигнализацией и выполнить сопутствующие работы, а также проверить целостность электрических цепей и кабелей, корректность функционирования датчиков, сигналов и провести ремонт по результатам проверки. На эти работы направляется 99,3 млн рублей.

Техническое задание второй закупки, на которую выделяют 152,8 млн рублей, включает демонтаж старых и монтаж двух новых электрогидравлических кранов, а также выполнение сопутствующих работ.

Форма проведения закупок — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 12 декабря, итоги подведут 15 декабря.

В 2023 году ИО РАН направлял на капремонт судна более 110 млн рублей.

Два обитаемых подводных аппарата «Мир», которые были установлены на НИС «Академик Мстислав Келдыш», использовались для документальных подводных съёмок фильма-катастрофы «Титаник» Джеймса Кэмерона. Также на судне была смонтирована вертолётная площадка, которую можно увидеть в фрагменте фильма, где престарелая Роуз, главная героиня, сходит с вертолёта на корабль.

Также судно участвовало в поиске советской атомной подлодки K-278 «Комсомолец», затонувшей у юго-восточного побережья Норвегии 7 апреля 1989 года после пожара на борту. Спустя два месяца поисков «Академик Мстислав Келдыш» определил местонахождение K-278 (в июне 1989 года).