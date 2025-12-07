В регионе мужчину задержали после разбойного нападения на торговую компанию (видео)

В Калининградской области задержали 39-летнего злоумышленника, который совершил разбойное нападение на бухгалтерию торговой компании. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предварительно установлено, что мужчина, ранее работавший на данном предприятии, проник на территорию оптового склада и, спрятав лицо под маской, подошёл к сотруднице, которая направлялась в бухгалтерию. Угрожая ей расправой, мужчина велел отвести его в офис. Там мужчина распылил перцовый баллончик в сторону женщины и её коллег.

«Далее угрожая им предметом, похожим на пистолет, он потребовал передать денежные средства. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудницы отдали злоумышленнику свыше 1 800 000 рублей, принадлежащих компании, после чего он скрылся. Личность и местонахождение фигуранта были установлены полицейскими в считанные часы», — рассказала Волк.

Видео: официальный представитель МВД РФ Ирина Волк

Злоумышленника задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии. Часть похищенных средств — 780 тыс. рублей — у него изъяли. Местонахождение остальных купюр и орудия преступления устанавливается. Со слов задержанного, пневматический пистолет, который мужчина использовал, он выбросил на улице.

Следователь ОМВД России «Гурьевский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 162 УК РФ. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.