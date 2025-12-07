Фестивальная дирекция представила программу «Зимних каникул на Балтике»

Фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике» пройдёт в Калининграде с 25 декабря по 9 января (6+). Об этом сообщает пресс-служба АНО «Фестивальная дирекция».

В этом году фестиваль посвящён преемственности поколений. «Дети знаменитых актёров советского и постсоветского периода расскажут о своих уникальных отношениях с родителями — не только семейных, но и профессиональных», — отмечают организаторы.

Программа фестиваля:

25 декабря — спектакль «Династии» (12+) в Калининградском областном драматическом театре;

25-29 декабря — детские спектакли «Путешествие в сказочный сон» (0+) в Кафедральном соборе;

27 декабря — 11 января — новогоднее водно-акробатическое шоу «Пиф и Лира: Ëлка на воде» (0+) в «Янтарь-холле»;

3 января — кинопоказ и творческая встреча с актёром театра и кино Михаилом Полицеймако (12+) в кинотеатре «Заря»;

4 января — кинопоказ и творческая встреча с актёром театра и кино Андреем Леоновым (12+) в кинотеатре «Заря»;

6 января — кинопоказ и творческая встреча с народным артистом РСФСР Сергеем Шакуровым (12+) в кинотеатре «Заря»;

7 января — концерт детского хора «Волшебное Рождество» (0+) в Калининградской областной филармонии им.Е.Ф.Светланова;

8 января — кинопоказ и творческая встреча с народной артисткой России Мариной Зудиной и её сыном, актером Павлом Табаковым (12+) в кинотеатре «Заря»;

9 января — проект «Киноконцерт» от Гоши Куценко (12+) в пространстве «Универсал».