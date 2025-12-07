Фестивальная дирекция представила программу «Зимних каникул на Балтике»

Все новости по теме: Культура

Фестиваль искусств «Зимние каникулы на Балтике» пройдёт в Калининграде с 25 декабря по 9 января (6+). Об этом сообщает пресс-служба АНО «Фестивальная дирекция».

В этом году фестиваль посвящён преемственности поколений. «Дети знаменитых актёров советского и постсоветского периода расскажут о своих уникальных отношениях с родителями — не только семейных, но и профессиональных», — отмечают организаторы.

Программа фестиваля:

  • 25 декабря — спектакль «Династии» (12+) в Калининградском областном драматическом театре;

  • 25-29 декабря — детские спектакли «Путешествие в сказочный сон» (0+) в Кафедральном соборе;

  • 27 декабря — 11 января — новогоднее водно-акробатическое шоу «Пиф и Лира: Ëлка на воде» (0+) в «Янтарь-холле»;

  • 3 января — кинопоказ и творческая встреча с актёром театра и кино Михаилом Полицеймако (12+) в кинотеатре «Заря»;

  • 4 января — кинопоказ и творческая встреча с актёром театра и кино Андреем Леоновым (12+) в кинотеатре «Заря»;

  • 6 января — кинопоказ и творческая встреча с народным артистом РСФСР Сергеем Шакуровым (12+) в кинотеатре «Заря»;

  • 7 января — концерт детского хора «Волшебное Рождество» (0+) в Калининградской областной филармонии им.Е.Ф.Светланова;

  • 8 января — кинопоказ и творческая встреча с народной артисткой России Мариной Зудиной и её сыном, актером Павлом Табаковым (12+) в кинотеатре «Заря»;

  • 9 января — проект «Киноконцерт» от Гоши Куценко (12+) в пространстве «Универсал».

Продажа билетов и регистрация стартуют 8 декабря на сайте фестиваля.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter