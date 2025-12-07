Четыре проекта БФУ получили гранты Российского научного фонда

Российский научный фонд (РНФ) предоставил гранты четырём научным командам БФУ им. Канта. Размер одного гранта составляет до 1,5 млн рублей ежегодно, средства будут выделяться в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщают на сайте вуза.

На конкурс проектов фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами поступило около 5 тысяч заявок.

По результатам экспертизы поддержку получили 1154 проекта, четыре из них реализуют научные группы БФУ: проект «Анализ постквантовых криптосистем на кодах», проект «Разработка нового метода предупреждения токсических реакций при терапии метотрексатом на основе спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния света», проект «Исследование магнитных и магнитоэлектрических свойств мультиферроидных композитов на основе ферромагнитных микропроводов и пьезоактивного полимера для систем сбора энергии» и проект «Разработка технологии индукции эндотелиальных прогениторных клеток и ангиопротективных моноцитов с помощью сосудистого эндотелиального фактора роста при ишемической кардиомиопатии».

Гранты по конкурсу малых отдельных научных групп выделяются на осуществление фундаментальных и поисковых научных исследований в 2026 — 2027 годах. Проекты направлены на проведение исследований в целях развития новых для научных коллективов тематик и формирование исследовательских команд.