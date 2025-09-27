Погода в Калининградской области 27 сентября

В субботу, 27 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +16°С. Скорость ветра составит 2 м/с, с порывами до 7 м/с, направление — юго-восток. Атмосферное давление выше нормы — 771 мм рт. ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +14°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона — +8°С. В Калининграде и на востоке области в ночные часы похолодает до +2°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в областном центре малооблачно. Утром температура воздуха достигнет отметки +4,9°С, днём потеплеет до +15,4°С, вечером — до +10,7°С. Влажность днем составит до 61%, к вечеру — 92%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает на территории Калининградской области переменную облачность без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°C, местами заморозки 0...-1°C, на побережье около +8°C, днём +13...+17°C. Видимость 4-7 км.

Как сообщают в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу «днем воздух прогреется до +14...+16°C. Переменная облачность/облачно с прояснениями и без осадков. Ветер переменный с восточного на северо-восточный: ночью, утром и вечером — слабый (1-4 м/с), днем — слабый/умеренный (3-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 773 до 770 мм.рт.ст.»